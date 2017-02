Kaufbeurer Hoigate strapaziert die Lachmuskeln

Fasching · Wie die Jahre zuvor, füllte der 26. Fasnachts-Hoigate den Kaufbeurer Stadtsaal. Lustige und skurrile Geschichtchen, in Mundart vorgetragen, flotte Musik mit frechen, zum Teil deftigen Texten, die das Leben am Wertachstrand und in der großen Weltpolitik humorvoll aufs Korn nahmen, durften die Besucher erwarten. Und die Erwartungen wurden erfüllt.

Bilderstrecke: 5 Bilder Fasnachtshoigate im Stadtsaal Kaufbeuren

Fasnachtshoigate Stadtsaal Bild: Mathias Wild Georg „Schorsch“ Ried und seine Musikgruppe Blechragu, das Kabarett-Trio Die Maulquappen, Johanna Hofbauer, Waltraud Mair, Marlene Nieberle mit Tochter Petra, waren die Garanten für eine äußerst kurzweilige Veranstaltung, die die Lachmuskeln beanspruchten und die Handflächen durch begeistertes oder begleitendes Klatschen rot werden ließen. Über die Programmpunkte mit den größten Lachern lesen Sie in der Mittwochsausgabe der Allgäuer Zeitung, Ausgabe Kaufbeuren, vom 22.02.2017.



Die Allgäuer Zeitung und ihre Heimatzeitungen erhalten Sie in den jeweiligen AZ Service-Centern

im Abonnement

oder digital als e-Paper