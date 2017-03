Hunderte Zuschauer kommen zum Faschingsumzug in Niedersonthofen

Fasching · „Perfektes Faschingswetter!“, tönte es aus den Lautsprechern in die vier Grad kalte Luft. Immerhin hatte das Wetter ein Einsehen und es schneite nicht mehr, als der Faschingsumzug in Niedersonthofen mit hunderten Zuschauern am Dienstag begann.

Bilderstrecke: 34 Bilder Faschingsumzug Niedersonthofen

Faschingsumzug Niedersonthofen 2017 Bild: Benedikt Siegert An einer ägyptischen Pyramide vertrieben Palmwedeln die Oberallgäuer „Hitze" aus Cleopatras Gesicht, während weiter vorne im Zug Tiger, Löwen und Leoparden vom Kindergarten herumsprangen.



