Fasching in Marktoberdorf: Polizei hat einiges zu tun

Diebstahl und mehr · Die Polizei in Marktoberdorf hat am Sonntag nach dem Gaudiwurm mit rund 40.000 Besuchern einige Einsätze gehabt. Hier eine Übersicht:



Diebstahl im Faschingszelt

In einem Faschingszelt in der Georg-Fischer-Straße in Marktoberdorf wurde einem 40-jährigen Festbesucher aus der Gesäßtasche seine schwarze Ledergeldbörse mit „FC-Bayern“-Aufdruck entwendet. In der Geldbörse befanden sich der Führerschein und der Personalausweis sowie mehrere Kreditkarten und ein geringer Bargeldbetrag.

Jugendlicher will mit Ausweis von Freund in Faschingszelt

Im Rahmen der Zutrittskontrollen zu einem Faschingszelt in der Schwabenstraße fiel den Kontrolleuren ein 15-Jähriger auf, der sich den Ausweis seines bereits 16-jährigen Freundes ausgeliehen hatte. Damit wollte er in das Festzelt. Beide Personen müssen sich nun wegen des Missbrauchs von Ausweispapieren verantworten. Weil beide zudem leicht angetrunken waren, übergaben Polizisten sie ihren Erziehungsberechtigten.

Körperverletzung: Täter unbekannt

Am Sonntagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, wurde auf dem Bürgersteig gegenüber dem Veranstaltungsgelände in der Schwabenstraße ein betrunkener, leicht verletzter 21-Jähriger von den Einsatzkräften der Polizei angetroffen. Der Mann hatte eine blutende Lippe sowie ein blaues Auge. Weil er zu viel Alkohol getrunken hatte, konnte er keine Angaben zu den Tätern machen. Der Verletzte wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Inspektion Marktoberdorf bittet um Hinweise auf die Täter.

Auto und Radfahrer bei Trunkenheitsfahrt erwischt

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde vergangene Nacht ein 22-jähriger Autofahrer in der Schwabenstraße kontrolliert. Bei ihm wurde ein Alkoholwert von über 0,8 Promille festgestellt. Den Mann erwarten eine Geldbuße sowie ein Fahrverbot.

Vergangene Nacht fiel in der Schwabenstraße einer Polizeistreife ein Radfahrer auf, wie er ohne Licht und in Schlangenlinien auf einem Fahrrad fuhr. Ein Alkotest ergab einen Wert von über 2 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme veranlasst.