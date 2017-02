Endspurt mit Gaudiwürmern in Füssen: Traditionelle Umzüge beginnen am lumpigen Donnerstag

Fasching · Der Fasching 2017 befindet sich in den letzten Runden – und gerade jetzt geht es im Füssener Land hoch her. Neben zahlreichen anderen Veranstaltungen finden jetzt auch die traditionellen Faschingsumzüge in der Region statt.



Beim Nachtumzug in Füssen vergangenes Jahr war eine Horde Hexen dabei. Was dieses Jahr auf die Besucher wartet? Darauf dürfen sie gespannt sein. Bild: Peter Samer Los geht es am morgigen lumpigen Donnerstag, 23. Februar, im Außerfern in Reutte . Dort beleben hunderte alte und junge Maschkerer ab 14 Uhr die Straßen. Zahlreiche Vereine aus dem Außerfern und dem benachbarten Allgäu sind heuer wieder dabei. Aufgestellt wird der Zug in der Ehrenbergstraße. Von dort aus zieht er zum Untermarkt. Dort finden verschiedene Aufführungen am Festgelände statt. Es gibt auch ein Discozelt. In Füssen steht am rußigen Freitag, 24. Februar , wieder der Nachtumzug auf dem Programm. Die deutlich gestiegene Teilnehmerzahl zeigt laut Veranstalter, dass es sich herumgesprochen hat, wie toll die Stimmung vor zwei Jahren war. Was in Füssen, Schwangau, Halblech und Rieden an Fasching noch so los ist, lesen Sie in der Mittwochsausgabe der Allgäuer Zeitung, Ausgabe Füssen, vom 22.02.2017.



