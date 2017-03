Der Sonthofer Gaudiwurm greift viele Themen auf

Lokalkolorit · Integration à la Berghofen, Bergbauern, die wegen des Klimawandels auf Obst umsteigen und eine Alpenstadt auf Titeljagd – viel Lokalkolorit hatte der Sonthofer Gaudiwurm, der sich gestern durch die Straßen der Kreisstadt zog.

Faschingsumzug in Sonthofen Bild: Ulrich Weigel

Unter dem Motto „I bi d’r Ali und do bi i dohuim“ zog die Narrengesellschaft eine Integrationsklasse nach ihren Vorstellungen durch die Stadt: in Tracht, Musikerhäs und Feuerwehr-Uniform beispielsweise. An der Schultafel gab es die wichtigsten Worte gleich im Dialekt zu lernen.