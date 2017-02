10.000 Besucher feiern beim Gaudiwurm in Fischen: Polizei zufrieden mit Verlauf der Veranstaltung

Fasching · Bis zu 10.000 Besucher sahen am Gumpigen Donnerstag einen bunten und lebhaften Faschingsumzug in Fischen an dem rund 50 Wagen einschließlich Fußgruppen und Musikkapellen teilnahmen.

Bilderstrecke: 100 Bilder Gaudiwurm Fischen

Faschingsumzug in Fischen am Gumpigen Donnerstag Bild: Benjamin Liss Aus Sicht der Polizei Sonthofen verlief die Veranstaltung ruhig und ohne größere Zwischenfälle. Es kam zu einigen Rangeleien zwischen alkoholisierten Jugendlichen, die aber schnell unter Kontrolle und gelöst werden konnten. Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei angetrunkenen Erwachsenen gerieten diese derart aneinander, dass einer von Ihnen in polizeilichen Gewahrsam genommen werden musste. Der 34-jährige Mann wurde aber noch in der gleichen Nacht aus der Arrestzelle der Polizei wieder entlassen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verdacht der Körperverletzung eingeleitet. Die Verkehrslage im Bereich der B19 und in den Ortsteilen blieb weitestgehend entspannt. Ein paar uneinsichtige Pkw-Fahrer wurden im Bereich des Wannenkopfweges beim Einfahren in einen gesperrten Straßenbereich verwarnt. Den Feiernden schien die verstärkte Präsenz der Polizeistreifen in ihrem Treiben nicht zu stören und empfanden es eher als positiv.