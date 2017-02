Brand in Einfamilien haus in Fellheim: Keine Verletzten

Feuer · Am Montagmorgen, gegen 10:30 Uhr, ist es in Fellheim im Landkreis Unterallgäu zu einem Brand in einem Einfamilienhaus gekommen.

Bilderstrecke: 24 Bilder Vollbrand eines Einfamilienhauses in Fellheim

Vollbrand eines Einfamilienhauses in Fellheim Bild: Benjamin Liss Nach jetzigem Kenntnisstand kam es dort in der Küche zu einem Fettbrand. Dieser griff auf die gesamte Einrichtung und das Haus über. Ein Nachbar bemerkte den Brand und alarmierte die Feuerwehr. Das bewohnende Ehepaar konnte das Haus noch rechtzeitig verlassen und wurde nicht verletzt. Die alarmierten Feuerwehren aus Fellheim, Memmingen, Niederrieden, Buxheim, Klosterbeuren, Pleß, Steinheim und Heimertingen waren mit rund 100 Kräften im Einsatz. Sie konnten das Übergreifen der Flammen auf umstehende Gebäude verhindern. Der Sachschaden wird auf ca. 300.000 Euro geschätzt.