Feuerwehr · In der vergangenen Nacht kam es zu einem Brandausbruch in einem Zweifamilienhaus in Lindau. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen eine verstorbene Person. mehr...

Kaufbeuren · 07.03.2017 Ein Toter und vier Verletzte nach Wohnungsbrand in Kaufbeuren Feuerwehr · In der Nacht von Montag auf Dienstag ist es gegen 04:30 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Uhlandstraße in Kaufbeuren gekommen. Dabei wurde eine Person getötet. mehr...

Fellheim · 13.02.2017 Brand in Einfamilienhaus in Fellheim: Keine Verletzten Feuer · Am Montagmorgen, gegen 10:30 Uhr, ist es in Fellheim im Landkreis Unterallgäu zu einem Brand in einem Einfamilienhaus gekommen. mehr...

Benningen · 30.01.2017 Brand in Benninger Schreinerei: Sachschaden Feuerwehreinsatz · Ein Brand ist am Montag gegen 15 Uhr im Spänesilo einer Schreinerei in Benningen ausgebrochen. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde niemand verletzt. mehr...

Pfronten · 20.01.2017 Wohnhausbrand in Pfronten: Bewohnerin (90) tot aufgefunden ▶ Brand · Bei einem Brand eines Wohnhauses in Pfronten ist am späten Freitagabend eine Frau gestorben. Die 90-jährige Bewohnerin befand sich im ersten Obergeschoss, als das Feuer ausbrach. mehr...

Arlesried · 05.01.2017 Frau (78) stirbt bei Dachstuhlbrand in Erkheim Feuer · Eine 78-jährige Frau ist bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Arlesried, einem Ortsteil von Erkheim, ums Leben gekommen. Am Donnerstagmorgen war der Dachstuhl des Hauses in Brand geraten. mehr...