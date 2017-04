In Marktoberdorf blitzt es beim Blitzermarathon nur selten

Geschwindigkeitskontrolle · Die Zahl der Geschwindigkeitsverstöße, die im Bereich der Polizei Marktoberdorf geahndet wurden, sind im überschaubaren Rahmen geblieben.



Blitzermarathon: Einsatz der Polizei Marktoberdorf in Rieder, hier Günther Röck. Bild: Andreas Filke

Damit hat die Ankündigung des Blitzmarathons ihr Ziel erreicht: Die Autofahrer sollten bewusster auf ihr Tempo achten, besonders wenn sie in Ortschaften unterwegs sind. Besonders erfreulich war es am Vormittag in Rieder. Niemand, den die Beamten mit der Laserpistole ins Visier nahmen, war zu schnell.

Im Gegenteil: Zwei Autofahrer stellten mit nur 37 Stundenkilometern sogar einen Minusrekord auf. Und trotzdem musste ein Autofahrer, der eher zufällig kontrolliert worden war, seinen Wagen abstellen: Es stand unter dem Einfluss von Drogen.