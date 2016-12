Weihnachtsessen für Einsame und Bedürftige in Immenstadt

Heiligabend · Jürgen Metzler und Toni Sentürk organisieren an Heiligabend im Bistro „Relax“ in Immenstadt ein Weihnachtsessen mit kostenlosem Menü für einsame und bedürftige Menschen. „Ich will anderen Menschen eine Freude bereiten, denen es nicht so gut geht“, sagt Metzler.



Jürgen Metzler (rechts) und Toni Sentürk vom Relax in Immenstadt, die ein kostenloses Abendessen am 24. Dezember organisieren Bild: Werner Kempf Der 43-jährige Koch vom „Relax" mit Inhaber Sentürk ab 19 Uhr das Weihnachtsessen für Menschen, „die an Heiligabend alleine zu Hause sind und nicht mit ihrer Familie feiern können". Bis zu 100 Menschen haben Platz im Relax. Zu essen gibt es Flädlesuppe und Putengeschnetzeltes.



