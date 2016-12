Weihnachten: Drei Oberallgäuer genießen ihre Kässpatzen bei 18 Grad am Strand

Portrait · Von wegen besinnliche Weihnachten. Am 24. Dezember bricht bei vielen die Panik aus. Christbaum schmücken, Geschenke einpacken, den Gänsebraten für die Familie kaufen und die Schwiegermutter vom Bahnhof abholen.



Weihnachten in den USA bei Werner Uhl in Baltimore. Bild: Marie Uhl

Weihnachten muss organisiert werden. Herrscht bei Menschen in anderen Ländern die gleiche Hektik?

Wir fragten Oberallgäuer, die in Nepal, in den USA und in der Türkei leben, wie sie Heiligabend verbringen.

Welche Pläne die drei Oberallgäuer für den 24. Dezember haben, lesen Sie auf allgaeu.life, dem neuen Online-Portal der Allgäuer Zeitung. Jetzt bis 1. März kostenlos kennenlernen.



Den kompletten Artikel finden Sie auch im e-Paper und in der gedruckten Samstagsausgabe des Allgäuer Anzeigeblatts vom 24.12.2016, erhältlich unter anderem in den jeweiligen AZ Service-Centern und im Abonnement.