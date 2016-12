Waldweihnacht am Geiselsberg in Igling sorgt für Weihnachtsstimmung

Tradition · Nikolaus und Krampus, Bratwurst und Apfelkücherl, vor allem aber ein stimmungsvoll geschmücktes Areal rund um die Bergkapelle – das ist die Waldweihnacht am Geiselsberg, die der Schützenverein Unterigling zum zwölften Mal ausgerichtet hat.



Die Bergkapelle strahlte innerlich und äußerlich. Bild: Romi Löbhard

Die Tradition am dritten Adventssonntag ist sehr beliebt, ganz Igling schien sich aufgemacht zu haben. Viele Besucher trafen sich bereits an der Schule und wanderten mit Fackeln und Laternen zum Berg, Nachzügler konnten auch bei Dunkelheit das Ziel nicht verfehlen, denn es hatten so viele kleine Strahlesterne den Weg dorthin gefunden, dass es bis ins Dorf leuchtete.