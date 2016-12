Mehr als 6.000 Besucher kommen zum Weihnachtsmarkt in die Legauer Umweltstation

Vorweihnachtszeit · Noch einmal größer und schöner als in den Vorjahren präsentierte sich heuer der sechste Weihnachtsmarkt an der Umweltstation Unterallgäu in Legau. Gesteigert hat sich auch die Zahl der Besucher: Auf mehr als 6.000 belief sie sich nach einer Schätzung des Veranstalters.

Bilderstrecke: 24 Bilder Weihnachtsmarkt in der Umweltstation Legau

Tausende Besucher, 42 Aussteller und ein buntes Rahmenprogramm für Jung und alt gab es zwei Tage lange beim 6. Weihnachtsmarkt in der Umweltstation Legau. Bild: Franz Kustermann In den Schwedenhäusern waren Matratzen ins Dachgeschoss verlagert worden. So konnten diese wie auch die übrigen Schlafunterkünfte als Räume für 42 Aussteller genutzt werden. Abends verliehen viele Lichter und wärmende Feuerstellen dem weitläufigen Gelände und den einzelnen Buden ein ganz besonderes Flair. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Montagsausgabe der Memminger Zeitung vom 12.12.2016.



Die Allgäuer Zeitung und ihre Heimatzeitungen erhalten Sie in den jeweiligen AZ Service-Centern

im Abonnement

oder digital als e-Paper