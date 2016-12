Kaufbeurer Pfarrer: Weihnachtsbotschaft als Hoffnung in Zeiten des Terrors

Hoffnung · Nach dem jüngsten Terroranschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin sind Angst und Verunsicherung Gefühle, die viele Menschen in Deutschland bewegen. Diese Sorgen griffen die Kaufbeurer Pfarrer in ihren Weihnachtspredigten auf.



Christmette Dreifaltigkeitskirche Bild: Harald Langer „Ich gebe die Hoffnung auf eine bessere Welt nicht auf“, appellierte Pfarrerin Britta Gamradt in der evangelischen Dreifaltigkeitskirche. Ihr katholischer Kollege, Stadtpfarrer Bernhard Waltner, erklärte in der Martinskirche, warum die Geburt Jesu in dieser Situation allen Gläubigen Hoffnung machen kann. „In diese Fragen, in die Dunkelheit des Lebens hinein, ist uns die Weihnachtsbotschaft zugesagt: Gott tritt auf unsere Seite, das ist der Lichtblick für uns Menschen. In Jesus teilt Gott mit uns all unsere Ängste und Sehnsucht. Er kommt ganz auf uns zu.“ Was Menschen aus Sicht der Pfarrer im Alltag unternehmen können, um in schwierigen Zeiten nicht die Orientierung zu verlieren, erfahren Sie in der Dienstagsausgabe der Allgäuer Zeitung, Ausgabe Kaufbeuren, vom 27.12.2016.



