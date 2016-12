In Waal wurde der elfte X-Mas-Bowl im American Football für einen guten Zweck ausgetragen

Veranstaltung · Jedes Jahr kurz nach Weihnachten können Beobachter auf dem Bolzplatz bei der Schule in Waal einer Gruppe Athleten bei einem Sport zuschauen, der in Deutschland noch zu den Randsportarten gehört, aber langsam immer populärer wird – American Football. Es war bereits das elfte Mal, das heuer der X-Mas-Bowl in Waal ausgetragen wurde.



Elfte Auflage des X-Mas Bowls zwischen dem X-Press aus Landsberg und den Vandels aus Kaufbeuren in Waal. Ergebnis 6:0 Bild: Michael Lindemann Mit der Veranstaltung werden mehrere Ziele verfolgt. Einerseits nutzen die Sportler dieses Event als Startschuss für die Vorbereitung zur neuen Saison. So heißt es runter von der Couch, rein in die Sportklamotten und raus aufs Feld, um sich die über die Feiertag angefutterten Polster wieder abzutrainieren. Andererseits wird seit dem ersten Kick-Off in Waal für einen guten Zweck gespielt. Das ist heuer sehr gut gelungen, denn das Spiel war ein Krimi. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Freitagsausgabe der Buchloer Zeitung vom 30.12.2016.



