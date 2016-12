Heldenverehrung und Propaganda  wie die Buchloer die Gedenktage der Nationalsozialisten feierten

Serie · Weihnachten wird traditionell das Fest der Geburt Jesu Christi gefeiert – vorchristliche Bezüge für das Fest sind eher vage. Doch im Nationalsozialismus wurde das postfaktisch gesehen: Weihnachten sei nämlich altgermanischer Natur.



Vor dem Kriegerdenkmal in Buchloe: Das SA-Trommlerkorps aus Jengen mit Dirigent Kornel Knoll und die Musikkapelle Buchloe, Dirigent Anselm Holzhey. Bild: Bernhard Rid

So feierte die Ortsgruppe der NSDAP in Buchloe am 16. Dezember 1933 eine Familienweihnachtsfeier etwas anders. „Bei der stand nicht das christliche Weihnachtsgeschehen im Mittelpunkt, sondern wurde ein altgermanisches Theaterstück aufgeführt“, berichtet Ulrich Müller in „Buchloe zwischen den Weltkriegen“.

In dem sechsten Historischen Heft, herausgegeben vom Heimatverein der Stadt, geht Müller auch auf die Feiern und Gedenktage im Nationalsozialismus ein. Dabei wurden alte Feiertage zum Teil umfunktioniert, andere neu oder als Beflaggungs- oder Gedenktage eingeführt.