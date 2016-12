Erster Krippenweg in Erkheim eröffnet

Ausstellung · Im Rahmen einer besinnlichen Feierstunde ist in Erkheim der erste Krippenweg eröffnet worden. Organisatoren sind die Erkheimer Krippenfreunde, die sich im Wesentlichen aus sechs Ehepaaren zusammensetzen. Die große Vielfalt an Krippendarstellungen ist in 30 Fenstern von Privathäusern und Geschäften zu bewundern.



Krippenweg in Erkheim Bild: Karl Michl Die Bandbreite der Darstellungen reicht von Miniaturkrippen aus einfachen Materialien bis hin zu einer lebensgroßen Figur aus Metall. Neben heimatlichen und orientalischen Krippen sind auch Werke aus Peru, Mexiko, Kenia und anderen Ländern ausgestellt. In den selbst gebauten Krippen steckt oft sehr viel Arbeit. So wurden beispielsweise die Figuren einer Krippe aus 17 verschiedenen Holzarten geschnitzt. Wie es zu der Ausstellung gekommen ist, erfahren Sie in der Dienstagsausgabe der Memminger Zeitung vom 13.12.2016.



