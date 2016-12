Die Wärmestube in Kaufbeuren ist eine "Schutzhütte in der sozialen Kälte"

Soziales · Draußen kaufen die Menschen ihre Weihnachtsgeschenke bei Sonnenschein ein. Schnee und bittere Kälte? Fehlanzeige. Dennoch ist die Wärmestube des Katholischen Verbandes für soziale Dienste (SKM) in Kaufbeuren gefragt. Bis zu 50 Besucher am Tag finden sich in dem Raum mit der tiefen Decke am Crescentiaplatz ein.



Wärmestube Kaufbeuren Bild: Mathias Wild So wie Gerd, der hin und wieder vorbeischaut oder an der Klosterpforte sein Mittagessen für Bedürftige einnimmt. „Die Wärmestube ist eine echte Schutzhütte gegen Regen und Kälte“, sagt SKM-Vorsitzender Johann Marschall, „aber vor allem gegen das Ausgeliefertsein in der Öffentlichkeit.“ Lesen und sehen Sie zu diesem Thema auch unsere Reportage mit Video zur Wärmestube in Kempten. Warum die Wärmestube derzeit trotz der milden Tage gefragt ist, erfahren Sie in der Samstagsausgabe der Allgäuer Zeitung, Ausgabe Kaufbeuren, vom 17.12.2016.



