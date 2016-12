Das Ehepaar Baiz aus Rettenberg jodelt auf höchstem Niveau

Weihnachten · An Weihnachten wird in vielen Familien gesungen. Doch in kaum einer Stube erklingen derart glockenklare Stimmen wie auf dem Bioland-Hof des Ehepaares Konrad (50) und Susanne Baiz (42) aus Rettenberg-Vorderburg.



Das Ehepaar Konrad und Susanne Baiz aus Rettenberg-Vorderburg Bild: Tobias Schuhwerk Die Eltern von drei ebenfalls musikalischen Mädels jodeln auf höchstem Niveau. Und das wird längst nicht nur im Allgäu so gesehen: Als das Duo vor Kurzem beim Adventssingen in Rosenheim auftrat, geriet nicht nur das Publikum ins Schwärmen, sondern auch der Kritiker des Oberbayerischen Volksblattes : Die „Jodler-Arien aus dem Allgäu“ pries er als „großes Erlebnis“. Die ganze Geschichte über die Beiden und Hörproben finden Sie auf allgaeu.life, dem neuen Online-Portal der Allgäuer Zeitung. Jetzt bis 1. März kostenlos kennenlernen.



