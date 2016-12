Buchloer Bahnhof: Über die Feiertage wollen alle zu ihren Lieben

Weihnachten · Weihnachtszeit ist Familienzeit. Daher überrascht es nicht, dass kurz vor Heilig Abend besonders viele Menschen am Buchloer Bahnhof anzutreffen sind, die dicke Rollkoffer hinter sich herziehen. Sie fahren zu ihren Familien.



Derzeit sieht man am Buchloer Bahnhof auffallend viele Menschen mit großen Koffern. Sie fahren über die Weihnachtsfeiertage heim zu ihren Lieben. Bild: Felix Blersch

In der Wartehalle will sich aber keine weihnachtliche Stimmung breitmachen: Zwei Kinder stehen in einer Ecke und zeigen sich gegenseitig Videos auf ihren Handys, andere Wartende sitzen stumm auf den Bänken, telefonieren oder führen Small-Talk. Schnee? Fehlanzeige.

Lediglich die zapfig kalte Luft, die herein drückt, wenn sich die elektrischen Eingangstüren öffnen, erinnert daran, dass eigentlich Winter ist und Weihnachten vor der Tür steht.

