Unter den Journalisten des Jahres - Preis für Redakteurin Ingrid Grohe aus Weiler

AZ-Redakteurin · Ingrid Grohe gehört zu den „Journalisten des Jahres“: Das Medium-Magazin hat die Lokalredakteurin bei der Westallgäuer Zeitung in Weiler auf Platz zwei in der Rubrik „Reporter Regional“ gewählt. Grund waren ihre umfangreichen Recherchen über Praktiken der Organisation Exilio in Lindau.



AZ-Redakteurin Ingrid Grohe Bild: Matthias Becker Zwei Jahre lang hatte sich die 51-Jährige immer wieder intensiv mit Exilio beschäftigt und mehrfach über dubiose Praktiken des Vereins berichtet. Ihre Reportagen hat auch das Medium Magazin beeindruckt. Ingrid Grohe „wühlte sich für eine Lokalredakteurin ungewöhnlich hartnäckig durch die Machenschaften des Flüchtlingshilfevereins“, begründet das Magazin für Journalisten die Auszeichnung. Die Rechercheergebnisse von Ingrid Grohe nahmen viele große Redaktionen, darunter die Süddeutsche Zeitung, als Basis für ihre Berichterstattung – etwa als sich vor einigen Monaten der Selbstmord-attentäter in Ansbach in die Luft sprengte. Ihn hatte Exilio betreut. Ingrid Grohe hat ihre Ausbildung bei der Allgäuer Zeitung absolviert. Sie arbeitete danach als Redakteurin in der Lokalredaktion Weiler, in der sie als stellvertretende Leiterin fungiert. Zum 13. Mal hat die Jury des Medium Magazins die Journalisten des Jahres gewählt. Zu den Preisträgern 2016 gehören unter anderem Dunja Hayali, Harald Lesch und Jan Böhmermann. Die Auszeichnung wird in Berlin überreicht.