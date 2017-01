Tödliche Gefahr auf der Piste: Stahlseile der Pistenbullys können zu Unfällen führen

Gefahr · Der Skitourenfahrer, der diese Woche im Grüntengebiet nach Betriebsschluss gegen das Stahlseil einer Pistenraupe prallte, hatte eigentlich noch Glück. Er erlitt zwar einige Rippenbrüche, doch die Kollision eines Wintersportlers mit einem Pistenraupen-Seil endet nicht selten tödlich. Vor einigen Jahren beispielsweise fuhr in Oberstdorf ein Bahn-Mitarbeiter vor Betriebsbeginn in das Seil einer Pistenraupe und war auf der Stelle tot.



Der Scheidegger Loipenwart Peter-Paul Reichart mit seiner Pistenraupe. Bild: Linda Sendlinger

Nach dem Unfall am Grünten prüft die Polizei, ob nach Betriebsschluss deutlich zu erkennen war, dass ein Betreten oder Befahren der Pisten lebensgefährlich sein kann. Entsprechende Hinweistafeln und eine Warnleuchte gebe es wohl, sagt Polizeisprecher Jürgen Krautwald auf Anfrage: „Die Ermittlungen sind aber nicht abgeschlossen.“ Beispielsweise gehe es darum, ob das Warnlicht auch angeschaltet war.

Peter Schöttl, Geschäftsführer am Nebelhorn und Präsident des Deutschen Seilbahnverbandes, sagt: „In immer mehr Skigebieten sind Pistenraupen mit Seilwinden unterwegs. Dabei hänge die Raupe an einem bis zu ein Kilometer langen oben befestigten Seil. So sei das Präparieren auch an Steilhängen möglich, zudem könne ein Pistenbully am Seil vorwärts wie rückwärts präparieren.