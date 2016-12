Terror in Berlin - das sagen die Allgäuer

Reaktionen · Der schreckliche Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz ist auch in unserer Region Gesprächsthema Nummer eins. Viele Allgäuer fragen sich: Kann ich jetzt noch auf einen Weihnachtsmarkt oder zu einer gut besuchten Veranstaltung?



Terror-Anschlag in Berlin Bild: Michael Kappeler/dpa

„Mich haben die Geschehnisse in Berlin sehr berührt. Mit den Angehörigen habe ich großes Mitgefühl", sagt etwa Ursula Drosihn aus Lechbruck. Angst habe sie wegen solcher Ereignisse in einer kleinen Stadt wie Füssen zwar nicht. "Größere Menschenansammlungen meide ich mittlerweile aber. Man ist einfach nicht mehr so unbekümmert.“ Andere Allgäuer hingegen wollen weiterhin zu großen Events oder ins Münchener Fußballstadion.

allgaeu.life, das neue Online-Portal der Allgäuer Zeitung, hat sich unter den Besuchern des Kemptener Weihnachtsmarktes umgehört. Wie sie sich am Tag nach dem Terroranschlag fühlen, erzählen sie im Video.