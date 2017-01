Nach Nebel-Unfall mit sechs Toten bei Bad Grönenbach: Ermittlungen sind schwierig

Silvesternacht auf der A7 · Die Ermittlungen zu dem schweren Serienunfall mit sechs Toten in der Silvesternacht gestalten sich schwierig. Für die Rekonstruktion des Unfallgeschehens in einer Nebelbank fehle insbesondere noch die Befragung der Beteiligten, sagte Polizeisprecher Jürgen Krautwald am Mittwoch. „Man muss den Menschen Zeit geben, das Erlebte zu verarbeiten.“

Bei dem Unglück auf der Autobahn 7 bei Bad Grönenbach (Unterallgäu) waren am Neujahrsmorgen gegen 1 Uhr drei Lastwagen und neun Autos zusammengestoßen. Für sechs Menschen im Alter von 15 bis 23 Jahren kam jede Hilfe zu spät. Insgesamt waren 21 Männer und Frauen in den Fahrzeugen. Zwei Beteiligte wurden schwer verletzt und neun leicht, vier Menschen blieben unverletzt.

Bei einer Massenkarambolage im dichten Nebel sind in der Silvesternacht auf der A7 bei Bad Grönenbach (Unterallgäu) sechs Menschen getötet worden. Bild: Ralf Lienert Alle Fahrzeuge wurden beschlagnahmt, um den Unfallablauf zu rekonstruieren. Inzwischen stehe fest, wer auf wen aufgefahren ist, sagte Krautwald. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich letztlich um mehrere Einzelunfälle nacheinander handelte. „Es war nicht die auf einmal stattfindende Massenkarambolage.“ Zunächst war es in dichtem Nebel wohl zu einem Unfall mit den drei Lastern und mehreren Autos gekommen. Danach fuhren zwei junge Autofahrer, 22 und 23 Jahre alt, in die Unfallstelle. Beide waren sofort tot. In einem der Wagen starben auch die vier Mitfahrerinnen im Alter von 15 bis 19 Jahren.