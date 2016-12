Memminger Schlangenfrau (20) will "Das Supertalent" 2016 werden

Finale am Samstag · Manche Menschen brauchen die große Bühne. Alina Ruppel reicht ein Küchentisch, um ihre Zuseher in Staunen zu versetzen. Die Memmingerin verbiegt ihren Körper auf geringstem Raum auf geradezu unglaubliche Weise.



"Supertalent"-Finalistin "Eliza" auf dem Küchentisch ihrer Eltern in Memmingen Bild: Daniel Halder

Am kommenden Samstag hat die 20-Jährige ihren bislang größten Auftritt: Als "Schlangenfrau Eliza" will sie das Finale der RTL-Sendung "Das Supertalent" gewinnen.

Die gebürtige Kasachin, die in Memmingen aufwuchs und inzwischen in Leipzig eine Ausbildung absolviert, hatte mit ihrem Auftritt im Oktober das Publikum und die Jury von den Sitzen gerissen. Und das, obwohl sie beinahe im Rollstuhl gelandet wäre. Am Samstag (20:15 Uhr auf RTL) will sie jetzt das "Supertalent 2016" werden.

