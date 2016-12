Landkreis Oberallgäu lehnt gigantisches Gebäude am Grünten ab

Investition · Rettenbergs Bürgermeister Oliver Kunz steht voll hinter den Planungen einer Schweizer Investorengruppe, die 80 Millionen Euro am Grünten investieren möchte in neue Liftanlagen und ein Hotelkonzept. Eine Modernisierung des Skigebiets am Grünten sei wichtig, sagt auch der Oberallgäuer Landrat Anton Klotz.



Grünten Bild: Ralf Lienert Er gibt sich gleichzeitig aber auch skeptisch, ob die Schweizer ihre umfangreichen Vorhaben tatsächlich realisieren werden. Einem „gigantischen Gebäude“ an der Bergstation hat das Landratsamt als zuständige Baubehörde vor Kurzem eine Absage erteilt, sagt Klotz. Jetzt lässt die Schweizer Investorengruppe um Gregor Wallimann neu planen. Beauftragt sei das renommierte Unternehmen Klenkhart und Partner aus Österreich, das auch schon am Fellhorn, im Kleinwalsertal und in Oberjoch tätig war. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Samstagsausgabe unserer Zeitung vom 31.12.2016.



