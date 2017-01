Kemptener (44) sitzt wegen versuchten Totschlags in U-Haft

Beziehungsstreit · Ein 44-Jähriger hat in Kempten versucht, seine 37-jährige Lebensgefährtin sowie die gemeinsame Wohnung anzuzünden. Allerdings misslang ihm dies. Die Polizei nahm den Mann noch am gleichen Abend in Augsburg fest.



Der Fall hat sich bereits am vergangenen Donnerstagnachmittag ereignet, wurde aber erst jetzt von der Polizei bekannt gegeben. Der Sache vorausgegangen war ein Streit des Paares, der dann völlig eskalierte. Gegen 15.30 Uhr hatten sich Nachbarn bei der Polizei gemeldet, weil sie sich Sorgen wegen des lautstark randalierenden Mannes gemacht hatten. Als die Beamten mit mehreren Streifenwagen im Kemptener Stadtteil Ludwigshöhe erschienen, hatte der 44-Jährige die gemeinsame Wohnung bereits verlassen. Sofort wurde nach ihm gefahndet.



