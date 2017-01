Feuer durch Böller: Brände am Grünten und in Vorarlberg

Trockenheit · Durch achtlos weggeworfene Böller und Raketen ist am Grünten in der Silvesternacht eine Wiese in Brand geraten.



Im Gipfelbereich des Grüntens breiteten sich die Flammen in der Silvesternacht rasend schnell aus. Bild: Marcel Sebald Feiernde hätten die Feuerwerkskörper trotz der extremen Trockenheit gezündet, schildert unser Leser Marcel Sebald: „Der Brand breitete sich unglaublich schnell aus, und schon bald stand der gesamte Bereich um das Jägerdenkmal lichterloh in Flammen.“ Im Tiroler Nauders entstand durch einen weggeworfenen Kracher ein Waldbrand, den die Feuerwehr löschte. Im Skigebiet Faschina (Vorarlberg) löste ein vom Skilift geworfener Schweizerkracher einen Brand aus. 1.000 Quadratmeter Bergwiese standen in Flammen.