Die Devise lautet derzeit im Allgäu: Wandern statt Skitouren

Berge · Es ist fast so wie im vergangenen Jahr: Auch heuer liegt an den Feiertagen in den meisten Teilen des Allgäus kaum Schnee. Nur auf den Pisten haben Schneekanonen vor allem in höheren Lagen für gute Pisten gesorgt.



Winterwandern: wenn man keine Skitouren machen kann. Bild: Michael Munkler An den Feiertagen erwarten die Meteorologen durchwachsenes Wetter. Ab Dienstag herrscht bis Silvester wieder eine Hochdrucklage. Was zumindest bei manchen Alpinisten für lange Gesichter sorgen könnte: Skitouren sind in den Allgäuer Alpen praktisch nicht möglich. Selbst in hoch gelegenen nordseitigen Karen liegt zu wenig Schnee. „Die Devise lautet: Wandern statt Skitouren“, heißt es denn auch vom Deutschen Alpenverein (DAV). Über die Feiertage seien einige sonnige Phasen vorhergesagt. Viel Sonnenschein sowie milde Temperaturen in der Höhe soll es dann erneut ab Dienstag bis Silvester geben. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Samstagsausgabe unserer Zeitung vom 24.12.2016.



