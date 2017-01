Das sagen Allgäuer SPD-Politiker zu Sigmar Gabriels Verzicht auf die Kanzlerkandidatur

Politik · Die Überraschung ist groß - sogar in der eigenen Partei: Der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel (57) tritt nicht als Kanzlerkandidat an. Stattdessen soll der Europapolitiker Martin Schulz (61) Kanzlerkandidat und neuer Parteivorsitzender werden. Auch in unserer Region löste das Polit-Beben in Berlin erstaunte Reaktionen aus.



Sigmar Gabriel Bild: Ralf Lienert „Waas, ach Du heiliger Gott!“ Wie Ingrid Vornberger von der SPD in Kempten reagierten am Dienstag viele Sozialdemokraten auf die Ankündigung ihres Parteivorsitzenden Sigmar Gabriel, auf die Kanzlerkandidatur zu verzichten. Ilona Deckwerth, die Vorsitzende der SPD im Ostallgäu, freut sich über den Kanzlerkandidaten Schulz: „Mit Martin Schulz haben wir einen weltoffenen Politiker, der sich für Frieden und Freiheit einsetzt.“ Die Zusammenfassung der ersten Reaktionen von Allgäuer SPD-Mitgliedern und -Abgeordneten finden Sie auf allgaeu.life, dem neuen Online-Portal der Allgäuer Zeitung. Jetzt bis 1. März kostenlos kennenlernen.