Camping Hopfensee in Europa auf Platz fünf

Tourismus · Der führende europäische Campingführer www.camping.info hat Europas beliebteste Campingplätze auf Basis von Gästebewertungen ermittelt. Unter mehr als 23.000 Anlagen ist Bayern mit 20 Campingplätzen in Europas Top 100 vertreten.



Camping Hopfensee Bild: Wolfgang Steger

Camping Hopfensee in Hopfen am See (Ostallgäu) hat sich dieses Jahr auf den fünften Platz im europaweiten Vergleich eingereiht und ist somit der zweitbeste Platz in ganz Deutschland.