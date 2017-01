Bayerische Lawinenwarnzentrale verbessert Service für Wintersportler auch im Allgäu

Prognose · Die bayerische Lawinenwarnzentrale hat ihren Service für Schneesportler verbessert. Zusätzlich zum täglich aktualisierten Lawinenlagebericht, der am Morgen um 7.30 Uhr ausgegeben wird, gibt es jetzt bereits am Vorabend um 17.30 Uhr eine Prognose für die Lawinengefahr am Folgetag.



Lawine Seewände Bild: Redlich Damit solle Wintersportlern wie Touren- oder Schneeschuhgehern eine Orientierungshilfe bei der Tourenplanung an die Hand gegeben werden, sagt Dr. Thomas Feistl, stellvertretender Leiter der bayerischen Lawinenwarnzentrale. Die Prognose für den Folgetag basiert auf 20 Nachmittagsbeobachtungen im bayerischen Alpenraum. Geliefert werden diese Informationen von fachkundigen Beobachtern, die täglich in den Bergen unterwegs sind. Unter anderem geht es um den Schneedeckenaufbau, Neuschneemengen sowie den Einfluss des Windes und der Temperaturen auf die Schneedecke. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Samstagsausgabe unserer Zeitung vom 07.01.2017.



