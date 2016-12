Allgäu: Noch nie so wenig Niederschlag im letzten Monat wie heuer

Wetter · Der zu Ende gehende Dezember ist der trockenste seit Beginn der wetterkundlichen Aufzeichnungen im Allgäu. Entsprechend führen viele Flüsse und Bäche derzeit sehr wenig Wasser.



Pegel der Iller in Kempten Pfeilergraben unterhalb des Illerstegs

Probleme gebe es aber nicht, sagt der Kemptener Wasserwirtschaftsamts-Leiter Karl Schindele.

Nach Auskunft von Diplommeteorologe Joachim Schug vom Schweizer Wetterdienstleister Meteogroup fielen im letzten Monat dieses Jahres in Memmingen und in weiten Teilen des Ostallgäus nur fünf Millimeter Niederschlag, in Balderschwang im Oberallgäu waren es 28 Millimeter.

An der Station des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Kempten wurden bis gestern nur sechs Millimeter gemessen. Das entspricht nur sechs Prozent der sonst üblichen Menge in einem Dezember.

