60 Menschen feiern in der russisch-orthodoxen Gemeinde in Kempten am 6./7. Januar Weihnachten

Glaube · Es duftet nach Weihrauch, der chorale Gesang erfüllt den kleinen Kapellenraum und der flackernde Kerzenschein lässt die Heiligenscheine der Ikonen golden glühen. Vor dem Altar stehen zwei geschmückte Christbäume. Die Gemeinde St. Nikolaus in Kempten ist eine von wenigen russisch-orthodoxen Gemeinden in der Region - und feiert Weihnachten im Januar.

Weihnachtsgottesdienst in der Seelenkapelle in der Stiftstadt mit Vater Anatoli. Gemeinde Heiliger Nikolaus in Kempten. Bild: Matthias Becker

Das liegt am unterschiedlichen Kalender. Die Feste der russisch-orthodoxen Kirche orientieren sich am julianischen Kalender. Dieser läuft 13 Tage versetzt zu unserem gewohnten gregorianischen Kalender. Das Weihnachtsfest der russisch-orthodoxen Christen fällt damit auf den 6. und 7. Januar. In Kempten zählt die kleine Gemeinde etwa 60 Mitglieder.

Eine von ihnen ist die Russland-Deutsche Vera Bryksin. Die 39-Jährige lebt den strengen russisch-orthodoxen Glauben mit Hingabe. „Er ist alles für mich, er ist mein Leben und gibt mir erst den Sinn für das Weihnachtsfest.“, sagt die vierfache Mutter.