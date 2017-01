Zwei junge Männer (17) randalieren in Flüchtlingsunterkunft in Lindenberg

Sachbeschädigung · Am Freitagabend riss ein 17-jähriger syrischer Flüchtling in seiner Unterkunft in der Hirschstraße einen Feuermelder von der Decke, nachdem dieser bei der Verwendung eines Deos angeschlagen hatte. Anschließend trat er mit dem Fuß die verschlossene Tür seines Badezimmers ein.



Asylunterkunft Bild: Alexander Kaya Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 350 Euro. Ein weiterer 17-jähriger Syrer schlug in derselben Einrichtung das Inventar seines Zimmers kurz und klein. Der Grund für seine Zerstörungswut konnte nicht festgestellt werden. In diesem Fall beläuft sich der Schaden auf ca. 300 Euro.



