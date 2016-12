Zwei Jungendliche (15 und 16) beschädigen Auto in Lindau

Zeugenaufruf · Am Dienstagabend meldete eine Anwohnerin von der Jungfernburgstraße der Polizei zwei jugendliche Radfahrer, welche beim Vorbeifahren an einem parkenden Auto den Außenspiegel mutwillig abgetreten haben. Die Jugendlichen radelten dann weiter in Richtung Bad Schachen.



Polizei Baden-Württemberg Bild: Patrick Seeger (dpa) Nach Angaben der Zeugin waren die Täter zwischen 15 und 16 Jahre alt. Wer kann hierzu Angaben machen? Hinweise bitte an die Polizei Lindau unter der Rufnummer 08382-910111.



