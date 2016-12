Zwei Arbeiter bei Betriebsunfall in Oberstdorf verletzt

Mangel · Zu einem Unfall an einer Drahtseilrutsche kam es am gestrigen Nachmittag in Oberstdorf. Zwei Männer waren an dem Drahtseil eingehängt und rutschten einzeln den Berghang hinab. Aufgrund eines Mangels am Bremssystem prallten beide am Ende der Bahn an einen Betonpfeiler der Skisprungschanze.



Bild: Bernhard Weizenegger Ein 45-Jähriger erlitt Prellungen, ein weiter Mann mehrere Frakturen. Beide Personen wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Da die genaue Unfallursache noch nicht feststeht, wurde der weitere Betrieb der Drahtseilrutsche eingestellt. Die Polizei Oberstdorf hat weitere Ermittlungen gegen den Betreiber der Bahn eingeleitet.



