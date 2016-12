Zimmerbrand in Kempten

Feuer · Am frühen Mittwochabend brach in einem Zimmer eines Mehrfamilienhauses in der Reinhartser Straße ein Feuer aus. Der Brand ging von einem im Erdgeschoss befindlichen Ofen aus.



Feuerwehr Bild: Silvio Wyszengrad Warum dieser Feuer fing ist noch nicht abschließend geklärt. Die Feuerwehr Kempten konnte durch schnelles Löschen ein Übergreifen auf das gesamte Haus verhindern. Alle Personen konnten rechtzeitig das Haus verlassen. Durch die Rauchentwicklung wurden zwei Personen leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 50.000 Euro. Der Kriminaldauerdienst Memmingen übernimmt die weiteren Ermittlungen.



Dies ist eine redaktionell unbearbeitete Mitteilung der Polizei. all-in.de ist für den textlichen Inhalt nicht verantwortlich. Die Auswahl der Fotos erfolgt durch all-in.de.