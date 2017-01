Zeugenaufruf: Einbruch in Sonthofener Parfümerie

Kriminalität · In der Zeit von Freitag, 13.01.2017, 18.00 Uhr bis Samstag, 14.01.2017, 05.45 Uhr wurde in eine Parfümerie in Sonthofen eingebrochen. Ein bislang unbekannter Täter hebelte mehrere Türen im Gebäude auf und verschaffte sich Zutritt.



Einbrecher Bild: Alexander Kaya Der Täter entwendete Bargeld, Kosmetikartikel und Parfüms im Wert von mehreren tausend Euro. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500,- €. Hinweise an die Kriminalpolizeiinspektion Kempten unter der Telefonnummer 0831/9909-0.



