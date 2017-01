Wohnhausbrand in Pfronten - Bewohnerin (90) vermutlich tot

Brand · Am späten Freitagabend ist in Pfronten im Ortsteil Röfleuten ein Brand in einem Wohnhaus ausgebrochen. Laut ersten Informationen der Polizei wird eine Bewohnerin noch vermisst. Die Feuerwehr musste aufgrund der starken Brandentwicklung die Rettungsversuche abbrechen.

Bilderstrecke: 20 Bilder Wohnhausbrand in Pfronten

Der erste Stock eines Wohnhauses in Pfronten brennt Bild: Benjamin Liss Das Feuer ist aus noch ungeklärten Gründen im ersten Stock des Hauses ausgebrochen. Eine ältere Dame, die im Obergeschoss des Hauses wohnt, wird vermisst. Laut Polizei muss man davon ausgehen, dass sie nicht mehr lebend geborgen werden kann. Eine 65-jährige Bewohnerin wurde wegen Verdacht auf Rauchvergiftung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Momentan wird der Dachstuhl kontrolliert abgebrannt, eine Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude könnte verhindert werden. Die Feuerwehr Pfronten war mit 120 Mann vor Ort. Laut ersten Einschätzungen beläuft sich der Schaden auf mindestens 500.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei Memmingen aufgenommen und werden durch Kriminalpolizei Kempten fortgeführt.