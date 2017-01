Wohnhaus in Pfronten brennt - eine Person möglicherweise noch im Gebäude

Brand · Am späten Freitagabend ist in Pfronten, im Ortsteil Röfleuten, ein Brand in einem Wohnhaus ausgebrochen. Laut ersten Informationen der Polizei kann es sein, dass sich noch eine Person im Gebäude befindet.



Der erste Stock eines Wohnhauses in Pfronten brennt Bild: Benjamin Liss Das Feuer ist aus noch ungeklärten Gründen im ersten Stock des Hauses ausgebrochen. Die im Gebäude vermutete Person sei noch nicht gefunden worden.

Wohnhaus in Pfronten brennt Bild: Benjamin Liss Zur Zeit laufen die Rettungsmaßnahmen der Hilfskräfte vor Ort. Weitere Informationen folgen.