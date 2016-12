Warnhinweise der Allgäuer Polizei: Was Sie bei der Tour de Ski in Oberstdorf beachten müssen

Sport · Erneut steht in der Marktgemeinde Oberstdorf eine hochkarätige Wintersportveranstaltung vor der Tür: Die „11. FIS Tour de Ski“ am 03. und 04. Januar 2017.



Bild: Benjamin Liss

Die zweite Station der „Tour de Ski“, der bedeutendsten Langlaufrennserie im Skisport, ist Oberstdorf. An zwei Veranstaltungstagen findet sich dort die sportliche Weltspitze ein.

Die Polizei sorgt für einen reibungslosen Ablauf und für die Sicherheit der Veranstaltung

Am Dienstag, 03.01.2017 eröffnet der Skiathlon der Damen die „Tour de Ski“, den Abschluss der Veranstaltung bildet des 15 Kilometer Herren Freistil Rennen am Mittwochmittag. Der Veranstalter rechnet an beiden Tagen mit mehreren tausend Zuschauern.

Das zweite Mal setzt das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West die Sozialen Netzwerke zur Information, Verkehrs- und Einsatzsteuerung ein und hofft auf viele Empfänger der Nachrichten, die auf Twitter und Facebook veröffentlicht werden.

Damit alle Besucher das sportliche Highlight als unvergessliches Sporterlebnis feiern können, bittet die Polizei dringend um Beachtung folgender Hinweise:

Sicherheitshinweise:

Befolgen Sie stets die Anweisungen der Polizei und der Ordnungskräfte.

Beachten Sie unbedingt die Hinweise auf im Stadion verbotene Gegenstände.

An allen Zugängen werden Sicherheitskontrollen durchgeführt; Taschen oder Rucksäcke werden über einen gesonderten Zugang geleitet (bea. Hinweisschilder).

Für Taschen und Rucksäcke sind keine Ablagemöglichkeiten vorhanden.

Nicht erlaubte Gegenstände müssen den Besuchern abgenommen werden.

Jegliche Art von Pyrotechnik ist strikt untersagt. Sollte Pyrotechnik mitgebracht oder gar abgebrannt werden, wird die Polizei wegen der erheblichen Verletzungs- und Brandgefahr konsequent einschreiten.

Halten Sie die Rettungswege frei.

Wichtige sicherheitsrelevante Verhaltenshinweise und Informationen werden auch über den polizeieigenen Twitterkanal veröffentlicht.

Allgemeine Hinweise

Reisen Sie bitte rechtzeitig an; das Stadion ist am Dienstag, 03.01.2017 ab 10.30 Uhr und am Mittwoch, 04.01.2017 bereits ab 10.00 Uhr geöffnet.

Der Parkraum für den Individualverkehr ist begrenzt. Fahrzeuge werden in die vorgesehenen und gebührenpflichtigen Parkplätze eingewiesen.

Für Omnibusse stehen besondere Parkplätze zur Verfügung. Beachten Sie die Parkleitsysteme.

Beachten Sie unbedingt die allgemeinen Verkehrsregeln, insbesondere die Vorschriften zu Rettungswegen und Haltverboten. Die Polizei wird diese überwachen und muss unberechtigt parkende Fahrzeuge abschleppen lassen.

Wer dem starken Verkehrsaufkommen entgehen und die Umwelt entlasten möchte, steigt auf öffentliche Verkehrsmittel um.

Zum Langlaufstadion Ried ist ein kostenloser Pendelbusverkehr eingerichtet.

Weitere Informationen, u. a. zur Anfahrt, finden Sie auch auf der Internetseite des Veranstalters.

Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West wünscht allen Besuchern der „11. FIS Tour de Ski 2017“ einen angenehmen Aufenthalt in Oberstdorf, eine gute An- und Abreise, sowie spannende sportliche Wettkämpfe.