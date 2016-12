Vier Unfälle wegen Vorfahrtsmissachtungen in Bad Wörishofen und Türkheim an einem Tag

Sachschaden · In Bad Wörishofen sowie in Türkheim kam es am Donnerstag, 22.12.2016, zu vier Verkehrsunfällen durch Vorfahrtsmissachtungen. Es gab keine Verletzten.



Bild: Benjamin Liss Bad Wörishofen: Am 22.12.2016, gegen 09:00 Uhr übersah ein 74-jähriger Autofahrer von Schlingen kommend an der Einmündung zur Staatsstraße 2015 einen bevorrechtigten anderen 52-jährigen Autofahrer, sodass es auf dem Einmündungsbereich zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Weder der Verursacher, noch der von Kaufbeuren kommende andere Fahrer wurden durch den Unfall verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 11.000 Euro. Bad Wörishofen: Am 22.12.2016 übersah gegen 11.00 Uhr ein 44-jähriger Unterallgäuer einen vorfahrtsberechtigten 79-jährigen Feriengast im Gewerbegebiet. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Keiner der Unfallbeteiligten wurde verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 10.000 Euro. Den Unfallverursacher erwartet nun eine Bußgeldanzeige. Bad Wörishofen: Am frühen Donnerstagnachmittag missachtete eine 78-jährige Autofahrerin aus Mittelfranken die Vorfahrt am Kreisverkehr in der Türkheimer Straße. Sie fuhr dabei in den Kreisverkehr ein, obwohl sich darin eine vorfahrtsberechtigte 57-jährige Unterallgäuerin befand. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrezugen entstand nur geringer Blechschaden. Türkheim: Donnerstagmittag missachtete ein 68-jähriger Unterallgäuer die Vorfahrt am Kreuzungsbereich Jakob-Sigle-Straße / Grabenstraße. Der Unfallverursacher wollte mit seinem Auto die Kreuzung von der Grabenstraße in die Krautgartenstraße überqueren und übersah dabei eine 63-jährige Türkheimerin auf der bevorrechtigten Jakob-Sigle-Straße. Bei dem Zusammenstoß entstand an beiden Autos ein Sachschaden von gesamt 12.000 Euro. Verletzt wurde niemand.