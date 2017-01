Verzweifelt und ohne Geld: Frau (23) aus Spanien bekommt Hilfe von Buchloer Polizisten

Freund und Helfer · Polizeibeamte aus Buchloe haben einer vollkommen aufgelösten und verzweifelten junge Frau aus Spanien bei ihrer Heimreise geholfen. Die Polizisten trafen die 23-Jährige am Bahnhof in Buchloe, wo sie das Zug-Ticket an den Münchener Flughafen nicht bezahlen konnte.



Feature Polizei Bild: Yvonne Salvamoser Der jungen Frau war nach einem Streit mit ihrer Au-pair-Familie aus Buchloe gekündigt worden. Das Flugticket zurück von München nach Madrid gab die Familie ihr noch. Ansonsten stand sie ohne Geld da. Um der jungen Frau die Rückreise zu ermöglichen, checkten die Beamten die junge Frau online für den Flug ein. Außerdem legten sie ihr privat das Geld für ein Bahnticket zum Flughafen aus. Die 23-Jährige versprach, den Beamten das Geld von zuhause aus zu überweisen.