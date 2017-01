Vertreter betrügt Kunden im südlichen Oberallgäu

Betrug · Ein ehemaliger Außendienstmitarbeiter einer Staubsaugerfirma trieb im südlichen Oberallgäu seit Oktober 2016 ein falsches Spiel. Obwohl er nicht mehr bei der Firma beschäftigt war, besuchte er den ihm bekannten Kundenstamm.



Polizei Bild: Armin Weigel (dpa)

Staubsauger bzw. Vorleistungen in Form der Anzahlungen von Bargeld nahm er unter dem Vorwand, gebrauchte Geräte an- und weiter zu verkaufen, an sich. Dann verschwand er, ohne sich jemals wieder zu melden.

Außerdem „lieh“ er sich bei mehreren Geschädigten noch Bargeld in teilweise erheblicher Größenordnung zur Behebung eines kurzfristigen finanziellen Engpasses. Auch dieses Geld kam nicht zurück.

Aufgrund der durchgeführten Ermittlungen konnten die Taten nachgewiesen werden.