Versuchte gefährliche Körperverletzung in Wiedergeltingen

Silvesternacht · Am Abend des 31.12.2016 befand sich ein 44-jähriger Unterallgäuer mit seinem Hund beim Gassi gehen in Wiedergeltingen. Plötzlich flog eine Silvesterrakete nur wenige Meter entfernt an ihm vorbei. Die Rakete befand sich auf Kopfhöhe des Unterallgäuers.



Bild: Benjamin Liss Als er sich umsah, konnte er zwei männliche Personen auf einer Dachterrasse erkennen. Er vermutete, dass die beiden auf ihn gezielt haben. Die Veranstalterin der Party wurde zu dem Vorfall befragt. Diese gab an, dass keiner ihrer Gäste Raketen abgefeuert habe. Die Polizei Bad Wörishofen ermittelt.



Dies ist eine redaktionell unbearbeitete Mitteilung der Polizei. all-in.de ist für den textlichen Inhalt nicht verantwortlich. Die Auswahl der Fotos erfolgt durch all-in.de.