Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz bei Kontrollen in Lindau festgestellt

Kontrollen · Am Dienstagabend und Mittwochmorgen kontrollierte die Polizei zwei Männer (18 und 32). Beide führten mehrere Gramm Betäubungsmittel mit sich.



Drogen Bild: Michael Hanschke (Zentralbild)

Am Dienstagabend wurde ein 32-jähriger Fahrradfahrer beim Kreisverkehr am Europaplatz kontrolliert. Aufgefallen ist er der Polizeistreife, da an seinem Fahrrad keine Beleuchtungseinrichtung angebracht war.

Bei der näheren Überprüfung des Radlers wurden mehrere Gramm Haschisch sowie Kokain aufgefunden. Bei der anschließend durchgeführten Wohnungsdurchsuchung konnten ebenfalls noch kleinere Mengen Rauschgift aufgefunden werden. Gegen den beschäftigungslosen Herren wird ein Strafverfahren wegen dem Besitz von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Am frühen Mittwochmorgen wurde ein 18-Jähriger im Bereich des Alpengartens, von einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Lindau kontrolliert. Da dieser mehrere Gramm Marihuana mit sich führte, wird gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen einem Verstoß nach dem Betäubungsmittelbesitz eingeleitet.