Verkehrsunfall auf A96 bei Weißensberg

Schneeglätte · Am frühen Mittwochmorgen befuhr ein 22-jähriger Frankfurter die A96 in Richtung Lindau. Etwa auf Höhe der Abfahrt Weißensberg geriet der Mann auf der schneeglatten Fahrbahn mit seinem Auto in die linke Leitplanke und blieb auf der linken Spur liegen.



Polizei Bild: Matthias Becker Es entstand ein Gesamtschaden von 5.000 Euro, von der Fahrzeuginsassen wurde niemand verletzt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.



