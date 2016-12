Unfallflucht in Heimenkirch

Zeugenaufruf · Am frühen Freitagmittag kam es auf der Kemptener Straße zu einem Unfall. Eine 21-Jährige musste mit ihrem VW Golf verkehrsbedingt hinter einem parkenden Auto halten. Als sie an diesem vorbeifahren wollte streifte sie einen an ihr vorbeifahrenden silbernen Kleinwagen.



Bild: Alexander Kaya An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden. Doch anstatt die Personalien auszutauschen, beschimpfte der Fahrer des silbernen Kleinwagen die junge Dame und fuhr fort. Der silberne Kleinwagen müsste auf der rechten Seite einen Streifschaden haben. Personen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfall können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lindenberg unter Tel. 08381/9201-0 zu melden.



