Unfall auf der A96 bei Memmingen: Auto überschlägt sich

Unfall · Auf der A96 hat es am Abend einen schweren Unfall gegeben. Zwischen den Anschlussstellen Memmingen-Nord und Memmingen-Ost hat sich ein Auto überschlagen. Eine Person war im Fahrzeug eingeklemmt.



Rettungswagen Bild: Alexander Kaya

Die Fahrbahn ist an der Unfallstelle vereist, was die Aufräumarbeiten erschwert. Der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Weitere Informationen folgen.